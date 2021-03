Indentificato e arrestato il ladro di via XX Settembre: raid nelle auto in sosta

E' stato identificato lo straniero che in via XX Settembre per diversi mesi ha preso di mira le auto in sosta per fare la spaccata e rubare gli oggetti all'interno. Almeno 5 colpi sono stati accertati dalla Magistratura perugina. L’uomo - un tunisino di 30 anni - è stato rintracciato in centro dagli Agenti della Squadra Mobile, che hanno eseguito la misura cautelare che lo ha portato in carcere con l'accusa di furto aggravato, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.

Dalle indagini è emerso come la principale attività criminale del tunisino fosse costituita dai furti a bordo d’auto; che si trattasse di veicoli in sosta all’interno di aree condominiali o presso esercizi commerciali; l’uomo colpiva, per lo più, selezionando autovetture che non erano state chiuse a chiave, senza comunque esitare, in caso di necessità, ad infrangerne i finestrini per poter asportare borse, telefoni cellulari o altri oggetti di valore.