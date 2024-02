Sorpreso dopo il furto in un negozio, aggredisce i poliziotti: 22enne arrestato

La scorsa notte, all’esito di un inseguimento, gli agenti della squadra volante hanno arrestato un 22enne ritenuto responsabile del reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, in concorso con un altro uomo rimasto al momento sconosciuto, del reato di furto aggravato.

Gli agenti della Volante, rispondendo alla segnalazione di furto presso un esercizio commerciale di via Gallenga, si sono portati sul posto dove hanno notato due individui sospetti che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, uno di questi è riuscito a far perdere le proprie tracce; l’altro, invece, è stato raggiunto all’interno di un garage sotterraneo e, con non poche difficoltà, vista la resistenza opposta dal 22enne, lo hanno bloccato. Uno dei poliziotti ha riportato alcune escoriazioni e contusioni di lieve entità.

Sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso un cacciavite, un passamontagna artigianale, alcune monete e un articolo per la cura personale, questi ultimi risultati essere stati asportati poco prima dall’esercizio commerciale.

Pertanto, ultimati gli atti di rito, il giovane è stato tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A conclusione del processo per direttissima è stato convalidato l’arresto. Sono, invece, tuttora in corso le ricerche dell’altro soggetto datosi alla fuga.