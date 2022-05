Perugia, armi "dimenticate" negli scatoloni in garage dopo il trasloco: processato

Un 57enne campano, residente a Perugia, difeso dall’avvocato Simone Nicotra, è finito davanti al giudice per possesso ingiustificato di armi da fuoco.

Per la Procura l’uomo avrebbe detenuto “illegalmente nell’abitazione condotta in locazione le seguenti armi e relativo munizionamento: 1 pistola a tamburo a sei colpi in acciaio, con guanciole intarsiate in plastica colore nero, avente indicazione del n. 26 punzionato dal meccanismo di apertura del tamburo posto al di sotto della canna; i pistola marca Bayard calibro 7,65 … completa di caricatore; 5 proiettili calibro 7,65 di cui 2 marca Fiocchi, 2 marca MCM e 1 marca B-19BP”.

Armi e munizioni erano stati trovati dalle forze dell’ordine negli scatoloni del trasloco, in garage, nell’agosto del 2016 durante un controllo.