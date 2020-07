Perugia, armato di coltello rapina un uomo che sta parcheggiando l'auto: 35enne fermato dai carabinieri

Rapina poco prima dell'alba a Perugia. E c'è già un fermato: si tratta di un 35enne marocchino, senza fissa dimora e con diversi precedenti. L'uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, intorno alle 5 di mercoledì 29 luglio, armato di coltello, ha rapinato un 66enne perugino, titolare di un esercizio commerciale, mentre stava parcheggiando l'auto.

Bottino: 15 euro, poi la fuga. Ma non è andato lontano. I carabinieri gli hanno dato la caccia e lo hanno bloccato non lontano dal luogo della rapina. Ora è rinchiuso nel carcere di Capanne. Il 35enne è stato denunciato anche per violazione della normativa sull'immigrazione: ufficialmente era stato espulso dalla Questura di Perugia il 16 febbraio.