Crisi da Covid | Perugia, approvato ampiamento del rimborso bus e l'iniziativa 'zaino sospeso': le battaglie di Fratelli d'Italia

Un consiglio comunale, quello di ieri, all'insegna delle proposte (passate) del gruppo Fratelli d'Italia che hanno l'obiettivo di arginare le ricadute economiche negative causate dal Coronavirus. La prima proposta approvata (e ora dovrà essere applicata dalla Giunta Romizi) vuole ampliare le procedure di rimborso per la quota di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico non sfruttati nei primi mesi di quest'anno per via della pandemia, prevedendo anche l'emissione di titoli di viaggio al portatore e la possibilità di far dirottare il rimborso in favore di un componente della famiglia (fino al 30 Novembre sul sito www.fsbusitalia.it ).

Il secondo ordine del giorno, lo Zaino sospeso, ha invece ad oggetto una raccolta di strumenti e sussidi scolastici (cancelleria, quaderni, libri, zaini) per aiutare quei nuclei familiari con figli in età scolare che si trovano in particolare difficoltà. "Questo progetto - hanno sottolineano dal gruppo di Fratelli d'Italia -ha trovato immediata disponibilità per l'attivazione da parte di Confcommercio attraverso le catene della grande distribuzione. Siamo particolarmente soddisfatti di aver fatto approvare in breve tempo queste iniziative, gesti concreti che apporteranno un sicuro beneficio alle famiglie della nostra comunità cittadina".