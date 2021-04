Consiglio Perugia, voto bipartisan sulla proposta Valigi (lega): un piano moderno e pieno per il sostegno ai disabili

Non capita tutti i giorni che un ordine del giorno della Lega sia votato anche dal Pd e dal Movimento 5 Stelle, troppo forte il divario politico. Ma in consiglio comunale in nome dei disabili, per una volta, le ideologie sono state messe da parte ed è stato votato da tutti l'ordine del giorno del consigliere leghista Valigi destinato a modificare le politiche di sostegno alla disabilità, in particolare sull'incentivo alla pratica sportive e quindi l'inclusione sociale. La proposta Valigi impegnerà la Giunta su molti aspetti.

Questo il nuovo campo d'azione che dovrà essere tradotto in progetti, fondi e interventi degli uffici sport e servizi sociali. Attività rivolte a persone con disabilità, sia quelle sportive, che laboratoriali e di avvicinamento e beneficio con gli animali quali pet therapy, ippoterapia e di inclusione sociale delle persone con disabilità svolte nel territorio comunale dalle Associazioni ed in particolare; concessione del Patrocinio non oneroso per sostenere il progetto di inclusione sociale perseguito; individuazione di un ulteriore spazio per far fronte alle tante richieste di ragazzi con disabilità, che intendono prendere parte alle attività sportive organizzate da A.S.D. VIVA; inserimento di notizie riguardanti informazioni ed iniziative all’interno di un’appositasezione sul sito del Comune.

In consiglio sono emerse in particolari due aspetti da valorizzare: la massima informazione ai disabili sulle nuove opportunità che si verranno a creare oltre che la possibilità (proposta dal consigliere Maddoli) di un tavolo di confronto dove sarà possibile comprendere meglio le priorità per le persone con disabilità e, di conseguenza, si potranno introdurre azioni conseguenti facendo rete. Nell'ordine del giorno Valigi è presente anche l'idea di un disability manager in grado di presentare progetti e fare da mediazione tra il Comune e le associazioni.