Perugia, anziano abbandonato per tre notti da solo in casa: badante denunciato

Avrebbe lasciato solo in casa per tre notti consecutive l'anziano che doveva assistere. Un badante assunto con regolare contratto e con l’obbligo di accudire un anziano di 89 anni invalido al 100% è stato denunciato per abbandono di incapace.

I Carabinieri della Stazione di Perugia hanno raccolto la denuncia della figlia dell’anziano in relazione alla mancata assistenza dell'uomo all'anziano, con tanto di immagini video registrate dalla telecamera installata all’interno dell’abitazione per ricostruire l’accaduto.

L'assistito, ridotto in stato vegetativo da una grave malattia e, pertanto bisognoso di cure e assistenza continue, sarebbe stato abbandonato dal badante, senza alcuna comunicazione preventiva alla figlia e senza un valido motivo, nelle notti tra l’11 e il 13 aprile.

L'assistente avrebbe fatto rientro nell’abitazione soltanto nelle mattine successive, per poi allontanarsi di nuovo, lasciando ancora una volta solo e incustodito l’uomo, mettendone rischio la vita, in quanto l'uomo è completamente non autosufficiente e venendo meno all’obbligo di assistenza in regime di convivenza specificato nel contratto.