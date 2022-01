"Aiuto, ho fame ma non ho il coraggio di uscire da casa": donna disperata si rivolge alla Polizia per avere del cibo. Ecco perchè era sotto choc

Era terrorizzata di andare a fare la spesa dopo che, diversi giorni fa, era stata aggredita da alcuni sconosciuti che volevano rapinarla. Da giorni era chiusa in casa in preda ad uno schok pesantissimo; spaventata a tal punto di essere convinta che una volta fuori sarebbe stata ancora una volta oggetto di violenza. Purtroppo però, vivendo sola, la dispensa nel giro di poco si era completamente svuotata e in più ncessitava di acquistare anche dei farmaci. Ha retto fino a che ha potuto ma poi alla fine disperata ha chiesto aiuto alla Polizia. Gli agenti intervenuti, dopo averla rasserenata, l’hanno accompagnata in un supermercato vicino alla sua abitazione. Inoltre gli agenti hanno effettuato dei controlli e verificato alcune persone per ridare tranquillità alla poveretta. Una volta tornata a casa la donna ha ringraziato i due poliziotti per l’aiuto e per l'umanità dimostrata.