Perugia, esce di casa e scompare nel nulla: 74enne ritrovata

Ore di ansia per una famiglia perugina. Anziana esce di casa e scompare nel nulla. Allarme a Santa Lucia intorno all'ora di pranzo di sabato 7 agosto. I vigili del fuoco di Perugia e la polizia sono entrati subito in azione. Fortunatamente le ricerche si sono concluse con l'individuazione della donna. La 74enne è stata ritrovata dopo circa cinque ore nella zona dei Rimbocchi, vicino al Cva. Sul posto anche il 118 per accertare le condizioni dell'anziana.