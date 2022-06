Perugia, anziana rapinata al cimitero: due giovani in manette

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni, con il supporto dei militari delle Compagnie di Perugia e di Civitavecchia, hanno arrestato due italiani di 19 anni per rapina in concorso.

I due avrebbero rapinato, il 18 aprile scorso, un'anziana donna nei pressi del cimitero di Ponte Valleceppi, stappandole con violenza la borsa tenuta in mano dalla vittima, la quale era stata trascinata a terra, con i due rapinatori che fuggivano a bordo di un’autovettura.

Il giorno dopo i due rapinatori avrebbero compiuto, con un terzo soggetto non identificato, rubato da un’auto in sosta a San Martino in Campo, uno zaino e una borsa, ma erano stati sorpresi dal proprietario del veicolo. Nel tentativo di scappare avevano tentato di investire l'uomo con la stessa autovettura utilizzata il giorno precedente per la rapina.

Uno dei due arrestati è accusato di aver utilizzato il bancomat della donna rapinata il 18 aprile.

I Carabinieri sono arrivati all’identità dei due rapinatori visionando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone dove sono stati compiuti i colpi e tramite le testimonianze delle vittime.

Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni di Perugia e Cerveteri.