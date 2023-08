Perugia, anziana raggirata: consegna 7.500 euro in contanti e i gioielli ai truffatori

Polizia di Perugia a caccia dei truffatori che hanno raggirato una 79enne. L'anziana, convinta di aiutare il nipote che aveva problemi a pagare delle raccomandate urgenti, ha consegnato ai truffatori 7500 euro, oltre a numerosi monili d’oro e gioielli in suo possesso. Il marito, 85enne, era stato fatto allontanare da casa da un complice che spacciandosi anche lui per un nipote, l’aveva invitato a recarsi all’ufficio postale per risolvere alcuni problemi legali.

L'anziana ha capito di essere stata truffata quando la figlia è tornata a casa.