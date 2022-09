Anziana esce di casa e non ritrova la strada, soccorsa dagli agenti della questura

Gli agenti erano impiegati negli ordinari servizi di controllo del territorio quando, verso le 14, la sala operativa ha ricevuto la segnalazione della presenza di una donna in difficoltà in via Gallenga.



Arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato la signora di 90 anni, che si aggirava disorientata.

Dopo averla avvicinata, gli operatori le hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. L'anziana, in stato confusionale, ha riferito agli operatori di non riuscire a trovare la propria abitazione, mostrando subito evidenti difficoltà.



Dopo averle fatto qualche domanda, i poliziotti sono riusciti a rintracciare la figlia dell’anziana che li ha raggiunti. Ha spiegato che la madre soffre di problemi di salute e che, a volte, perde l’orientamento.



I poliziotti, a quel punto, hanno riaffidato la 90enne alla figlia che li ha ringraziati per la disponibilità e la professionalità dimostrata.