Anziana cade in casa e non riesce a rialzarsi, salvata dagli agenti di Polizia e dal 118

A dare l’allarme, al numero unico di emergenza, è stata la badante preoccupata per la caduta della signora 89enne alla quale presta assistenza. Agli operatori ha raccontato che, mentre accudiva l’anziana signora, quest’ultima ha perso l’equilibrio, cadendo a terra. Allarmata dalla situazione e preoccupata dal fatto che, da sola, non sarebbe stata in grado di risollevare l’anziana, ha deciso di chiedere aiuto alla polizia.Giunti immediatamente presso l’abitazione della 89enne, con un equipaggio del 118 dell’ospedale Santa Maria della Misericordia allertato dalla sala operativa, gli agenti hanno aiutato la signora a rialzarsi.Accertato che le sue condizioni fossero buone e verificata la natura accidentale della caduta, i poliziotti hanno riaffidato l’anziana donna alle cure del 118.