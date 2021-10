L'ANALISI | Il professore Luca Gammaitoni: "Dati positivi, ma i non vaccinati rallentano discesa della curva contagi"

Pubblichiamo l'analisi del Professore Luca Gammaitoni, docente dell'Università degli Studi di Perugia, sull'andamento della pandemia in Umbria

************

di Luca Gammaitoni

Il numero dei positivi al Covid-19 in Umbria (e in Italia) continua a diminuire stabilmente e anche la quarta ondata dell’epidemia si avvia alla sua conclusione. Ottima notizia che ci fa tirare un sospiro di sollievo e ci conferma nel nostro atteggiamento ottimista, per cui possiamo concederci qualche commento in più.

Se osserviamo la discesa della curva, ci accorgiamo che esiste un significativo scostamento tra la curva blu che rappresenta la curva teorica del modello e la curva rossa che rappresenta l’andamento attuale. Questo scostamento è dovuto alla presenza di una percentuale ancora rilevante di non vaccinati che, essendo più esposti al contagio, rallentano la discesa teorica. Questo rallentamento non compromette (per ora) la discesa ma rappresenta comunque un potenziale rischio perché continua a favorire la circolazione del virus con la conseguente possibilità di creazione di nuove varianti. La raccomandazione è sempre quella: vaccinatevi e fate vaccinare le persone a cui volete bene.