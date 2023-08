Perugia, ancora spaccate: negozi assaltati

Ancora spaccate a Perugia. Prima l'assalto al ristorante La sera, poi un doppio colpo a Montegrillo e uno a San Sisto. Sale l'allarme predoni in città.

"I due furti con spaccata avvenuti a Montegrillo in questi giorni, prima al supermercato poi al bar limitrofo, denotano la difficoltà che da tantissimo tempo stiamo denunciando. Dopo la chiusura della caserma di Ponte d’Oddi, questa zona ha perso un presidio fondamentale - scrive su Facebook Francesco Zuccherini, consigliere comunale del Pd - . C’è bisogno di aumentare la vigilanza in queste zone, ma anche trovare delle soluzioni alternative. Da tanto tempo chiediamo di sostituire il presidio della caserma, affidando alle forze dell’ordine uno spazio comunale nella zona utilizzabile a turno dalle forze dell’ordine, magari prevedendolo all’interno del patto per la sicurezza che il Comune sottoscrive con la Prefettura. Questa zona merita rispetto e maggiore attenzione da parte delle istituzioni".