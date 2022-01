Perugia-Ancona tutta a quattro corsie, il cantiere avanza: si lavora al viadotto Calvario. Ecco quanto manca alla fine. Disagi per il traffico

Si avvicina sempre di più il fine lavori per l'opera definitiva della Perugia-Ancona che ancora, seppur solo in parte, non è terminata. Obiettivo: renderla a quattro corsi su tutto il percorso umbro compreso quello tra Valfabbrica e Casacastalda. L'azienda appaltatrice è prossima a mettere mano al varo del viadotto “Calvario” un tassello fondamentale per il tratto da completare. Il tratto da raddoppiare, in particolare, è lungo circa 3 km di cui 2,4 km in galleria: la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 m, e la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri.

Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il già citato viadotto “Calvario”. Per varare il viadotto la strada sarà chiusa in orario notturno dalle 21 di mercoledì 26 gennaio alle 6 del giorno successivo per consentire l’accesso delle gru nell’area di cantiere. Sarà necessaria una ulteriore chiusura per una giornata, prevista tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio. L'investimento complessivo è di 135 milioni di euro e dovrebbe concludersi a fine ad inizio 2024. Infatti i tempi previsti sono di 3 anni 6 mesi. L'appalto è stato consegnato nel novembre 2020.