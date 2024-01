Perugia-Ancona, incidente in galleria: un morto e un ferito

Incidente intorno alle 14 di martedì 16 gennaio lungo la Perugia-Ancona. Soccorsi in azione all'interno della galleria a doppio senso di marcia della superstrada tra Casacastalda e Valfabbrica.

La strada, scrive Anas, "è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra Valfabbrica e Casacastalda a causa di un incidente all’interno della galleria “Picchiarella”. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale con indicazioni sul posto".

L’incidente, prosegue la nota, "per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona e il ferimento di una seconda".

Notizia in aggiornamento