Alcol, coltello e mannaia: la cena tra amici finisce con un ferito e un arresto

Alcol e mannaia, un binomio molto pericoloso che ha portato all'arresto di un 23enne con l'accusa di lesioni aggravate.

L'aggresisone sarebbe avvenuta al culmine di una discussione per futili motivi durante una cena tra parenti e amici.

Ieri sera, dopo le 20.30, una chiamata alla Sala Operativa della Questura ha segnalato la presenza di un uomo in strada che perdeva sangue da una spalla.

Gli agenti hanno trovato un uomo di 45 anni, rumeno, sanguinante che chiedeva aiuto, dicendo di essere stato aggredito da un connazionale vicino all’abitazione del cugino dove avevano trascorso il pomeriggio e si sarebbe dovuto trattenere per la cena.

Secondo il racconto dell’uomo, il connazionale avrebbe abusato di alcool e prima della cena avrebbero iniziato a discutere per futili motivi tanto da decidere di andare via per non peggiorare la situazione.

Incamminatosi verso la fermata dell’autobus, e percorsi pochi metri, si era accorto che anche il cugino era uscito di casa, con il rumeno che lo inseguiva tentando di colpirlo con un bastone. A quel punto aveva tentato di soccorrerlo, ma era stato ferito dal rumeno che, nel frattempo, si era armato di coltello e mannaia.

Gli agenti si sono dunque recati presso l’abitazione, teatro della lite, riuscendo a recuperare le due armi, lasciate su un barbecue in prossimità dell’ingresso.

L’aggressore, fino a quel momento rimasto nell’abitazione, è uscito poco dopo in evidente stato di alterazione e urlando frasi sconnesse.

Fermato e immobilizzato, è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti. Identificato, è risultato essere un cittadino rumeno – classe 1999 – con pregiudizi per lesioni e rapina impropria.

Nel frattempo, la vittima è stata soccorsa dal personale del 118 allertato dalla Sala Operativa della Questura.

All’esito degli accertamenti, l’aggressore è stato arrestato. Sottoposto a rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto rinviando ad altra data il dibattimento.