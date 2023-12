Perugia: "Aiuto, ha una pistola". E ha anche un coltello

La polizia di Perugia ha denunciato un 19enne, cittadino straniero, per possesso abusivo di oggetti atti ad offendere e procurato allarme. Tutto è cominciato con una telefonata al numero per le emergenze che segnalava un giovane armato di pistola in via Cutu. La polizia è intervenuta e ha individuato un'auto in un parcheggio con a bordo tre persone.

Alla vista della pattuglia, ricostruisce la Questura di Perugia, una di queste – armata di pistola - è scesa velocemente dall’auto tentando di allontanarsi in direzione del parco. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato: oltre alla pistola, poi risultata essere ad aria compressa e priva del tappo rosso, gli agenti hanno trovato anche un coltello.

Il giovane è stato denunciato. Il coltello e la pistola sono stati sottoposti a sequestro.