Troppe aggressioni e maggiori servizi in strada: dopo il teser altra "arma" di difesa per la Municipale

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale dell’ordine del giorno presentato su “Effettiva dotazione per la Polizia Locale dell’arma a impulsi elettrici modello Taser X2”, fortemente voluto dalla Lega e l’accelerazione della fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, che vede la formazione di due agenti, la Polizia Locale di Perugia sarà dotata di spray urticante. Come ricordato dall’assessore Luca Merli, con delega alla sicurezza e segretario comunale Lega “chi si occupa della sicurezza pubblica, anche a seguito dei tanti, troppi episodi di violenza, deve essere dotato di adeguati strumenti difensivi”.

Soddisfazione espressa anche da Lorenzo Mattioni, Capogruppo Lega in Consiglio Comunale. Il via libera allo spray fu dato dal sottosegretario all’Interno Molteni per le polizie locali e municipali dipendenti da comuni sopra i 100 mila abitanti. Le aggressioni, soprattuto, alle poliziotte a Perugia sono decisamente aumentate negli ultimi anni. L'ultima risale all'agosto scorso nell'ufficio di via del Macello quando uno stranieri ha picchiato le due agenti, una 59enne e una 53enne, colpendole al volto e facendole cadere a terra. L’uomo è stato arrestato per lesioni, violenza, resistenza a pubblico ufficiale, oltre che per l’accusa di danneggiamento dell'ufficio, avendo rotto una porta.