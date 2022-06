Perugia, aggredisce medici e poliziotti in ospedale: arrestato 26enne

Doveva essere operato alla mandibola per una frattura dovuta a una colluttazione, ma ha perso la pazienza davanti a quelli che gli sono sempbrati dei ritardi in ospedale e ha aggredito il personale sanitario e gli agenti.

L’uomo, un 26enne italiano, si è presentato in ospedale per un dolore al volto dopo una colluttazione. Subito visitato dai medici, che hanno riscontrato una lesione ossea, è stato avvertito che lo avrebbero operato di lì a breve e che, in vista dell’intervento, non avrebbe dovuto né mangiare né bere.

Dopo qualche tempo di attesa il 26enne ha iniziato a spazientirsi, urlando contro i medici di essere affamato e di non poter attendere oltre. Avvicinatosi poi a un distributore automatico presente nella sala d’attesa, ha prelevato alcuni alimenti e li ha consumati.

A quel punto i medici lo hanno informato di non poterlo più operare poiché l’ingestione del cibo e dei liquidi avrebbe potuto rappresentare un rischio dovendolo sottoporre ad anestesia generale. I sanitari, tuttavia, viste le sue condizioni di salute, hanno deciso comunque di fissargli un appuntamento per il giorno seguente.

Il rinvio dell’operazione non è stato gradito al 26enne che ha iniziato a inveire contro i medici, minacciando di volerli denunciare per mala sanità. Il suo atteggiamento nervoso ha allarmato il personale sanitario che ha deciso di contattare il numero unico di emergenza.

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti inizialmente a tranquillizzarlo, al punto che aveva deciso di allontanarsi dal nosocomio, firmando le dimissioni volontarie.

A distanza di poco tempo, tuttavia, una nuova segnalazione è giunta alla Sala Operativa della Questura. I sanitari hanno riferito ai poliziotti che il giovane si era nuovamente presentato al Pronto Soccorso avanzando la pretesa di essere operato. Alla vista degli agenti, che avevano fatto ritorno al “Santa Maria della Misericordia”, il 26enne si è scagliato contro la porta dell’ascensore tentando di auto lesionarsi e urlando di volersi ferire per dare la colpa agli operatori e denunciarli. Ha tentato anche di colpire uno dei due poliziotti che ha riportato una contusione alla mano.

Bloccato e messo in sicurezza, il giovane è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Sottoposto a rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto.