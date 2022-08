Perugia, aggredisce gli agenti durante un controllo: denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti, in un appartamento in via Campo di Marte, dopo che era giunta la segnalazione di una lite in corso.

Giunti sul posto, però, i politiozzit hanno trovato un gruppo di persone che aveva abusato di sostanze alcoliche e che con il loro tono di voce avevano spaventato i vicini.

Mentre i poliziotti svolgevano i controlli, uno degli appartenenti al gruppo, un uomo di 44 anni, ha iniziato ad urlare e a spintonare un agente che, successivamente, è stato anche raggiunto da uno schiaffo.

Dopo averlo bloccato, gli operatori lo hanno accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito e l’identificazione dalla quale è emerso che l’uomo era gravato da precedenti di polizia.

Al termine delle attività, il 44enne è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.