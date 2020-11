Perugia aderisce al progetto delle città contro la pena di morte: la torre degli Sciri sarà illuminata

Anche Perugia aderisce all'iniziativa della Comunità di Sant'Egidio delle "Città per la vita" per la moratoria internazionale contro la pena di morte. Per l'occasione la Torre degli Sciri e l'orologio di Palazzo dei priori verranno illuminati di blu. "Si tratta di un gesto simbolico ma di grande significato - sottolinea l'Assessore Varasano - che richiama tutti noi al valore e all'intangibilità della persona umana". La giornata si caratterizzerà anche, alle ore 17:30, con un webinar #stand4humanity alla presenza di alcuni tra i più importanti attivisti mondiali contro la pena capitale.