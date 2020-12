INVIATO CITTADINO Manca solo la cometa nel puntale all'alberone da record in centro

Montaggio luminarie ultimo atto… manca solo la cometa nel puntale. Al lavoro i tecnici di un’Azienda modenese per dare gli ultimi ritocchi. Sotto una pioggerellina gelata, che tiene lontani dall’acropoli i perugini, si danno da fare in queste ore per mettere il puntale benaugurante. Si valgono di un mezzo speciale dotato di cestello telescopico. Si tratta di professionisti che operano con rapidità ed efficacia.

Per verificare l’efficienza degli impianti, hanno acceso le luci delle stelline che punteggiano per tutta la sua altezza l’imponente abete sintetico. L’assessore al Commercio ci dice che l’albero di quest’anno è da record, in quanto supera di un metro e mezzo il suo predecessore del 2019. Ci aspettiamo le solite critiche, ormai storiche fra i travertini della Vetusta, su quanto era migliore quello dell’anno scorso... anche quando non è vero, giusto per dire qualcosa. Ma sono amenità di nessun pregio: una costante dell’antropologia perugina. L’accensione vera e permanente – come da noi anticipato – in occasione della Madonna dell’8 dicembre.

Il costo complessivo dell’operazione luminarie – ci dice un esponente del Consorzio Perugia in Centro – tocca la rispettabile cifra di 80mila euro. Una spesa non indifferente. Clara Pastorelli riferisce che il Comune di Perugia si è impegnato a sostenere l’iniziativa conferendo la metà del costo dell’intera operazione. Non ha fatto cifre, neanche su nostra insistenza ma, “se il detto è fatto”, a 40mila euro dovrebbe appunto ammontare il contributo del Comune. Non è poco ma, se va a buon fine, può trattarsi di denaro ben speso. Ci si augura che l’operazione luminarie porti bene a un’acropoli sempre più desertificata. Causa covid, causa crisi economica, causa… chi più ne ha più ne metta.

