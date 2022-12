Il Comune e il giornalismo perugino in lutto, addio ad Eugenio: dall'Unità alla guida dell'Ufficio Stampa di Perugia

Addio ad uno dei decani dei giornalisti perugini che, negli anni 70-80, è stato fondamentale per far crescere l'informazione istituzionale rivolta ai cittadini. Addio al mite Eugenio Pierucci deceduto dopo un male incurabile all'età di 83 anni. Fino a due anni fa saldamente alla guida del giornale online Umbrialfet.it, uno dei primi giornali d'opinione su intern dell'Umbria. Eugenio era iscritto all'Ordine dei Giornalisti dal 1975, ha iniziato la professione nei primi anni '60 come corrispondente de L'Unità; ha fatto parte della redazione del periodico Cronache Umbre, ha collaborato con Il Giornale dell’Umbria e per 25 anni ha lavorato nell'Ufficio Stampa del Comune di Perugia, svolgendo anche il ruolo di direttore responsabile delle pubblicazioni dell'Ente.Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, annunciando la scomparsa, ha ribadito di partecipare "al cordoglio per la morte del collega Eugenio Pierucci ed esprime vicinanza e solidarietà alla famiglia".