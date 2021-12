IL RICORDO Uomo di cultura e religioso di altissima spiritualità. Ci ha lasciati Giuseppe Chiaretti

Scompare Giuseppe Chiaretti. Uomo di cultura e religioso di altissima spiritualità. Questo, in sintesi, il profilo di Chiaretti, già arcivescovo di Perugia-Città della Pieve negli anni 1995-2009. Una figura di riferimento cui mi legano alcuni ricordi che mi piace condividere coi lettori. Il primo, e il più bello, è costituito da quando lo ebbi come ospite al teatro Morlacchi in uno degli incontri dell’Accademia del Dónca. L’occasione era fornita da un ricordo del pittore dottoriano don Nello Palloni, che di entrambi noi fu amico. Doveva essere della partita anche monsignor Antonelli, collezionista dei lavori di don Nello, ma un imprevisto lo trattenne a Roma. Erano presenti il critico Massimo Duranti, l’artista delle tarsie Rolando Chiaraluce, il litotipografo Sandro Marchetti e altri buoni amici di don Palloni. Anche il quell’occasione, Chiaretti si mostrò uomo di raffinata cultura, conoscitore e amante dell’arte.

In altra circostanza, ai Bonvecchi di Fontenuovo, l’arcivescovo ebbe la bontà di introdurre un nostro spettacolo benefico. Ricordo che ci intrattenne su temi teatrali e musicali. Spiegandoci, fra l’altro, la versione che Benedetto Croce ebbe a proporre circa il titolo del noto motivetto “Maramao, perché sei morto”. Una spiegazione in grado di coniugare sapere antropologico e garbato umorismo. Era una persona gioiosa, Chiaretti. Una volta, durante una gita in pullman, viaggiava con la sorella, mischiato fra la gente. Gli amici Giovanni Alunni e Mario Ferranti, durante il viaggio, impugnarono il microfono per raccontare amenità, anche un po’… spinte. Quando seppero della presenza del presule, gli si accostarono scusandosi per essere andati, forse, un po’ sopra le righe. Chiaretti rispose che andava bene così, ché Gesù amava l’allegria e le battute. Una volta lo intervistai sulla processione di S. Ercolano. Oltre alle questioni di carattere religioso, gli piacque soffermarsi su temi di carattere storico e sociale. Con una precisione e una acribia straordinarie.

Un giorno Riccardo Regi, vice direttore del Corriere, mi mandò a San Costanzo dove Chiaretti avrebbe fatto un sopralluogo per la verifica di certi lavori edili. Lui salì con coraggio sulle impalcature (seguito dal fotografo Giancarlo Belfiore e da altri), mentre l’Inviato Cittadino, pavidamente, lo attese a terra. Scese e mi sentii di giustificarmi. Mi rispose che ognuno deve seguire la propria natura. Un ultimo ricordo voglio proporre: quello della Messa dell’Artista. Lavinia Castellani, con la sua Postierla, aveva inaugurato la consuetudine di celebrare a San Barnaba la Messa dell’Artista, in cui si ricordavano i nomi degli amici che non c’erano più, si leggeva la preghiera del Papa (qualche volta toccò anche a me) e si discuteva di cultura e spiritualità.

Una volta, Lia chiese alla pittrice Serena Cavallini di realizzare un ritratto del monsignore. È quello che vedete in pagina. Chiaretti lo accettò, non senza osservare che Serena lo aveva fatto “troppo bello”. Ma serena ne aveva semplicemente esaltato il sorriso buono e un po’ sornione. Questo era il religioso, questo era l’uomo. Il cui maggior insegnamento – almeno per me – è stato quello che la religione va vissuta con ottimismo, perfino con allegria. Non possiamo, dunque, che piangerne la dipartita.