Il foro di Perugia e gli appassionati di tennis in lutto: se ne è andato a 94anni Luigi Guerrieri

Il mondo forense perugino perde una delle sue figure storiche e maggiormente rappresentative. Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 94 anni, l’avvocato Luigi Guerrieri, volto noto nelle aule dei tribunali del Capoluogo. Guerrieri aveva da poco festeggiato i 66 anni di professione, essendo iscritto all’albo degli avvocati di Perugia dal 1955. Nella sua lunga carriera, il professionista perugino ha ricoperto per due mandati (1986-1987 e 1988-1989) il ruolo di presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Perugia.

L’Amministrazione comunale, appresa la triste notizia, esprime vivo e profondo cordoglio per la scomparsa di un professionista molto stimato nell’ambiente forense per i suoi modi sempre gentili e pacati, e si stringe con affetto intorno alla sua famiglia, la moglie Paola, i figli Patrizia e Carlo, i parenti ed amici tutti. Guerrieri, oltre a quella per la sua professione, aveva un’altra grande passione, quella per il tennis.

E’ stato, infatti, tra i fondatori negli anni ’50 del Tennis club in via Bonfigli, nonché per alcuni anni presidente del comitato regionale umbro della Federazione italiana tennis (FIT) e vice presidente nazionale. Anche il mondo della racchetta piange la scomparsa di un uomo che ha contribuito in prima persona ed in modo sostanziale a valorizzare la disciplina sportiva del tennis a Perugia.