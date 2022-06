Acquista 700 euro di scarpe da donna con la carta di credito rubata: scoperta e processata

Acquista scarpe per 700 euro con una carta di credito rubata in un negozio, poi prova a fare lo stesso in un’altra attività, ma viene scoperta e denunciata.

Una donna, difesa dall’avvocato Anna Lisa Rosi Cappellani, è finita sotto processo per aver utilizzato una carta di credito risultata, in seguito, rubata, per fare acquisti di scarpe in due negozi della periferia di Perugia.

L’imputata si è presentata con la carta di credito rubata alla cassa di un’attività commerciale con scarpe per 700 euro di valore. Senza che le chiedessero un documento d’identità, ma neanche verificando che la tessera era intestata a un uomo, alla cassa hanno accettato il pagamento. La donna ha caricato tutto in auto e si è allontanata.

Poco dopo si è fermata davanti ad un altro negozio di scarpe e ha provato a fare altrettanto. Solo che questa volta alle casse la commessa ha chiesto spiegazioni sul fatto che il nome riportato sulla tessera fosse di un uomo, mentre l’acquirente fosse una donna. Alle mancate risposte e di fronte al tentativo di allontanarsi da parte della donna, è scattata la chiamata alle forze dell’ordine e la denuncia.