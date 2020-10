Perugia, il 23 ottobre sciopero generale dei sindacati per sanità, pubblico impiego e trasporti

Sciopero generale in arrivo anche a Perugia per venerdì 23 ottobre. "L’associazione sindacale Cub (Confederazione Unitaria di Base, ndr) - si legge in una nota dell'amministrazione comunale - ha proclamato per l'intera giornata di venerdì 23 ottobre lo sciopero generale di tutti i settori produttivi, pubblici e privati, nonché del personale del comparto aereo, aeroportuale e indotto, compreso il personale di Enac dalle ore 00,01 alle ore 23,59".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LE CATEGORIE COìINVOLTE - "Per i lavoratori delle autostrade - si legge ancora nella nota del Comune di Perugia - lo sciopero inizierà alle ore 22 del 22 ottobre e terminerà alle ore 22 del 23 ottobre, mentre per i ferrovieri dalle ore 21 del 22 ottobre alle ore 22 del 23 ottobre. Allo sciopero aderiscono la Cub Sanità, la Cub Pubblico impiego e la Cub Trasporti".