2 Novembre, il sindaco Romizi al cimitero monumentale: deposizione delle corone al monumento ai caduti

In tono minore, in forma statica e con poche persone, ma anche questo 2 novembre si sono svolge le tradizionali cerimonie di commemorazione dei defunti a causa delle ultime disposizioni anticontagio. Al Civico Cimitero di Perugia il Sindaco Andrea Romizi, il Prefetto di Perugia Armando Gradone, il Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni, la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia e i rappresentanti delle Forze Armate.

Dopo la deposizione delle corone al monumento ai caduti, all’interno del cimitero, da parte delle autorità, non si è svolto il consueto giro all’interno del cimitero, sostituito da una breve sosta di raccoglimento presso l’Ossaia Comune, né la consueta Santa Messa, solitamente celebrata dal cappellano dell’Esercito sempre all’interno del cimitero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le stesse regole saranno applicate anche in occasione delle cerimonie previste nella giornata della Festa delle Forze Armate, il prossimo 4 novembre, che prevedono solo l’Alzabandiera, la lettura dei messaggi e deposizione delle consuete corone di alloro da parte della Prefettura, dell’Amministrazione Comunale e dell’Esercito), senza il consueto picchetto d’onore per gli Onori al Prefetto. Non saranno presenti neanche i Gonfaloni.