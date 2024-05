Giro d'Italia a Perugia il 10 maggio, scatta l'ordinanza anti-vetro e lattine per le bevande. Ecco i divieti

In occasione del Giro d’Italia 2024 - il 10 maggio a Perugia - il sindaco ha firmato una ordinanza a riguardo la vendita in contenitori delle bevande. "Per i titolari di pubblici esercizi, di esercizi di vicinato e distributori automatici, nonché per gli operatori del commercio su aree pubbliche, è disposto il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 10 alle ore 19 del 10 maggio, nelle aree contingentate, delimitate e appositamente presidiate del centro storico".

Nella stessa giornata, sempre secondo l'ordinanza comunale, e negli stessi orari, per i fruitori delle suddette aree è disposto il divieto d’introdurre e detenere contenitori di bevande in vetro e lattine.