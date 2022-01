PERSONAGGI Marisa Rosi, baiocco d'oro di Perugia, signora di Porta Pesa-Borgo S. Antonio

Marisa Rosi onorata col Baiocco d’Oro del Comune di Perugia. Partecipata manifestazione in corso Bersaglieri. Al termine della liturgia, celebrata da don Mario Stefanoni, in occasione della ricorrenza di S. Antonio abate (festeggiata con un giorno di anticipo). Evento tenuto in chiave riservata, ma non senza il consueto gruppo di fedeli che segue le celebrazioni di don Mario. Oltre ai membri dell’Associazione Porta Pesa-Borgo S. Antonio, di cui la stessa Rosi è vicepresidente. Ma c’erano anche Nicola Tassini, Sandrino Vitali e quanti si adoperano per il rilancio di questo importante e storico segmento cittadino.

Commosso intervento del sindaco Andrea Romizi il quale sa bene – e lo ha ricordato – quanto pesi l’impegno di Marisa nelle sorti della Pesa e dintorni. Toccante e persuasa testimonianza dell’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano il quale, a sua volta, ha rammentato la presenza discreta ed efficace della Rosi nei momenti che contano: si chiamino Festa dei Bersaglieri, rapporti con le scuole, presepi, occasioni di cultura e socialità. Sia concesso all’Inviato Cittadino, ex frego della Pesa, di aggiungere i tanti doni di Marisa: dall’olivo al centro della rotatoria ai fiori e alle decorazioni, alla cura per il percorso dei bambini, alle mille attenzioni riservate alla bellezza e alla dignità del quartiere.

Ecco perché quel riconoscimento a Marisa Rosi ci tocca il cuore. Commozione esaltata dalla sua emozionata raccomandazione a portare avanti l’iniziativa dei presepi intorno alla quale si spende per tutto l’anno. Così quel baiocco e quella pergamena sono stati consegnati a Marisa, donna dazionale e innamorata della nostra Perugia, ma anche a tutti noi: perugini fino al midollo. E non ci pare un caso che il conferimento sia avvenuto all’interno della chiesa del santo eremita. Per avvalorare un atto di fede: non solo sul versante religioso, ma anche su quello civile e identitario.