PERSONE SCOMPARSE | Altre 24 ore di ricerche senza successo: non ci sono tracce e avvistamenti del 20enne di Castel del Piano

Un'altra giornata difficile per la famiglia e gli amici del ventenne Babatunde Adebanjo, residente a Castel del Piano, di cui si sono perse le tracce dalle 9,30 della mattina di venerdì. Non ci sono avvistamenti e nessuno dei conoscenti del ventenne è stato contattato dallo scomparso. La denuncia è stata presentata regolarmente nella tarda serata di venerdì e dal sabato sono iniziate le ricerche e la foto del giovane è stata "spedita" a tutte le forze dell'ordine. Preoccupa il fatto che Babatunde si è allontanato da casa senza soldi e senza documenti. La sorella sta coordinando gli appelli e le ricerche. Ancora una volta si chiede a tutti i cittadini di essere sentinelle del proprio territorio nella speranza di poter intercettare il ventenne che potrebbe anche essere in stato confusionale e non in grado di ritornare a casa, oppure spaventato. Chiunque abbia notizie può direttamente rivolgersi alle forze dell'ordine del capoluogo.