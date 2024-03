Torgiano, si sono perse le tracce di Patrizia. L'appello: "Chiedo aiuto a tutti: chi l'ha vista mi contatti in privato"

C'è una famiglia che sta vivendo ore difficili a causa della scomparsa di un proprio caro di cui si sono perse le tracce dal primo pomeriggio di oggi. Dopo aver avvertito le forze dell'ordine per avviare le ricerche, la famiglia ha diramato sui social la foto della donna scomparsa: si tratta di Patrizia Rondini, capelli ricci e folti, di mezza età. La donna si è allontanata dalla propria abitazione che si trova a Ferriera di Torgiano. L'allarme è stato diramato dalla cognata Marisa Piergentili che ha scritto su Fb: "Chiedo aiuto a tutti:chi l'ha vista mi contatti in privato". Aggiungiamo noi della redazione che in caso di incontro è bene allertare anche subito le forze dell'Ordine fornendo tutti i particolari e la località.