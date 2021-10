"Grida di aiuto, poi il silenzio": ricerche in corso vicino alla diga di Valfabbrica

Vigili del fuoco e carabinieri in azione dopo la segnalazione di un passante: allertate le unità cinofile e una squadra in elicottero

"Ho sentito delle grida di aiuto, poi il silenzio". Questa la segnalazione di un passante che verso le 7 di questa mattina ha messo in allarme Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno fatto scattare le ricerche nella zona della diga di Valfabbrica dove il testimone ha sentito le urla. E mentre si cerca ancora di capire se effettivamente ci sia stata questa richiesta di aiuto e se eventualmente provenisse dalle rive del fiume Chiascio o dal bosco limitrofo, sono state allertate una squadra in elicottero e le unità cinofile, pronte a entrare in azione.

(articolo in aggiornamento)