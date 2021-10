Residente all'Isola Maggiore colto da malore in casa, arriva l'elisoccorso

Una persona è stata soccorso dal 118 per un malore in casa all'Isola Maggiore al Trasimeno. Per soccorrere l'abitante nell'isola, però, si è reso necessario l'intervento con l'elisoccorso non potendo raggiungere l'isola in altro modo.

Manovra di atterraggio perfetta, negli angusti spazi dell'isola, per il pilota dell'elicottero e poi l'intervento del personale sanitario che ha provveduto a soccorrere la persona colta da malore.