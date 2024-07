Rientra dall'estero e aspetta la ex sotto casa con un paio di forbici: "Stai con me o ti ammazzo"

Un moldavo di 39 anni, difeso dall'avvocato Alberto Catalano, è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia per rispondere dell'accusa di stalking nei confronti della ex. L'uomo, secondo l'accusa sarebbe rientrato in Italia per raggiungere la donna e perseguitarla con appostamenti, messaggi minatori e minacciandola più volte dopo averla attesa sotto casa.

La Procura della Repubblica contesta all'uomo il reato di stalking nei confronti della ex, costiutasi parte civile tramite l'avvocato Saschia soli, avendo posto in essere "condotte reiterate" tramite le quali "minacciava e molestava" la donna "in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura" che le facevano temere per la propria incolumità, costringendola "a mutare le proprie abitudini di vita". In particolare l'accusa contesta all'imputato di essersi recato presso l'abitazione della donna subito "dopo aver fatto rientro in Italia dalla Moldavia" e essersi fattto trovare, "in stato di alterazione alcolica" davanti all'abitazione della persona offesa venendo poi allontanato dalle forze dell'ordine "temendo che la situazione potesse degenerare".

Il giorno successivo "si presenava nuovamente sotto l'abitazione della persona offesa, in stato di ubriachezza, prendendo a calci la porta di ingresso" e quando la ex scendeva scortata da una guardia giurata in ervizio nello stabile, "la colpiva con uno schiaffo al volto" e le urlava la frase: "Se non stai con me ti ammazzo".

L'imputato stazionava poi davanti all'abitazione della ex, costringendola ad uscire di casa usando un'uscita secondaria dell'immobile. A mezzogiorno era ancora davanti all'abitazione della donna, ubriaco, prendendo a calci la porta. Intervenivano le forze dell'ordine che lo trovavano in possesso di un paio di forbici appuntite, nella tasca dei pantaloni, con il chiaro intento di utilizzarle per "l'offesa alla persona". Da qui anche la contestazione del reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere.