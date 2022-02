"Ti aspetto davanti al portone": terrorizzata dall'ex chiede aiuto alla polizia per tornare a casa

Terrorizzata dall’ex compagno chiama la polizia e chiede aiuto gli agenti per tornare a casa.

La donna, in passato vittima di maltrattamenti da parte dell’ex compagno, padre di suo figlio, ha chiamato la polizia dopo l'ennesima richiesta di incontro per 'parlare' dell'affidamento del figlio. Lei ha rifiutato, ma l'uomo le ha preannunciato che l'avrebbe aspettata sotto casa. Spaventata, ha chiesto aiuto agli agenti. I poliziotti hanno accompagnato a casa la donna e il figlio. Dell'uomo nella traccia. Gli agenti, per sicurezza, hanno anche controllato nelle vicinanze dell'abitazione.