"È un complotto contro di me", l'ingegnere accusato di stalking di una minorenne denuncia giudice, pm e avvocato

“È un complotto contro di me. Sono tutti d’accordo per rovinarmi e ho già presentato undici denunce, compreso il pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari e l’avvocato di parte civile”. Sono le accuse (e anche la difesa) lanciate da un professionista di 28 anni accusato di stalking e adescamento di una dodicenne perugina sui social. L’imputato, difeso dall’avvocato d’ufficio Addolorata Oliva (dopo aver cambiato tre legali, di cui uno di fiducia), secondo l’accusa si sarebbe anche presentato a scuola della minore dicendo ai docenti e al personale scolastico di essere stato autorizzato dai genitori a prelevarla. Professori e bidelle si rifiutarono di far uscire la bambina e l’imputato avrebbe preso a calci il portone d’ingresso della scuola. Secondo l’accusa si sarebbe anche presentato in ufficio dal padre delle ragazzina, proponendosi come professionista per una collaborazione. Nel corso dell’incontro, però, l’imputato avrebbe fatto un riferimento alla minore e il padre si sarebbe insospettito, riuscendo a scoprire che il 28enne aveva contattato la figlia sui social. Ed era subito scattata la denuncia da parte della famiglia, costituita parte civile tramite l’avvocato Fabiana Silvestri.

Anche dopo la denuncia l’imputato avrebbe cercato di contattare la ragazzina, attraverso una lettera spedita a nome di sua madre, per non insospettire i genitori della minore. Un accanimento che aveva fatto scattare il divieto di avvicinamento sia alla minore sia al resto della famiglia.

L’imputato è stato anche sottoposto a perizia per valutare la capacità di intendere e volere e l’eventuale pericolosità sociale. Il perito riferirà al giudice il risultato alla prossima udienza.