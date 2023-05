Perseguita il fratello e la cognata, li minaccia e lancia un roncola contro la donna

I carabinieri di Castel Del Piano hanno denunciato un 55enne italiano, residente nella provincia di Perugia, già noto alle forze dell'ordine, per atti persecutori, danneggiamento e possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, già in passato ha minacciato e perseguitato la coppia. Poi una notte è andato a casa del fratello e della cognata, li ha minacciati di nuovo, danneggiato il citofono e la cassetta della posta e lanciato una roncola contro la donna, non riuscendo fortunatamente a colpirla. Poi è scappato.

I carabinieri di Perugia lo hanno individuato poco dopo, trovandolo in possesso di due grossi coltelli da cucina e un paio di forbici. L'uomo è stato denunciato.