Pugni al portone di casa, richieste di denaro e minacce: sotto processo per stalking

Perseguita e minaccia la ex e finisce sotto processo con l’accusa di stalking.

L’imputato, un albanese di 46 anni difeso dall’avvocato Antonio Aiello, è finito in tribunale “perché con condotte reiterate, minacciava e molestava” la ex, fino a “cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, nonché un fondato timore per l’incolumità propria”, costringendola “ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Secondo le accuse, l’uomo si sarebbe recato nel negozio della persona offesa “chiedendole 250 euro, aggredendola, urlandole, ingiuriandola e minacciandola” fino a ottenere la somma richiesta.

Pochi giorni dopo si sarebbe presentato a casa della donna “chiedendo la restituzione di una piccola scala, ingiuriandola e minacciandola”.

Un altro episodio avrebbe visto l’imputato colpire con pugni la porta di casa della donna, “suonando insistentemente il campanello, ingiuriandola e minacciandola”.

La vittima, una connazionale di 36 anni, si è costituita parte civile tramite l’avvocato Beatrice Spitoni e sarà sentita la prossima udienza.