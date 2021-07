Perseguita la ex moglie e minaccia la figlia con un'ascia, 60enne arrestato

L'uomo voleva sapere se la ex consorte si vedeva con qualcuno. Era già stato denunciato altre volte per minacce. pedinamenti e ingiurie

I Carabinieri della Stazione di San Giustino hanno arrestato un 60enne per atti persecutori nei confronti della ex moglie e della figlia.

L’uomo era stato denunciato più volte dalla ex moglie per i continui pedinamenti, le minacce e gli insulti che aveva rivlto sia a lei sia alla figlia, contro la quale ieri mattina si è scagliato con un’ascia in mano e minacciandola di spaccarle la testa se non gli avesse detto se la ex moglie frequentava qualcuno.

Appena l'uomo si è allontanato, la figlia ha chiamato i Carabinieri che dopo aver raccolto la testimonianza della donna si sono messi alla ricerca dell'uomo, trovandolo poco distante dal luogo dell'aggressione.

Il 60enne non ha opposto resistenza e ha ammesso subito le proprie responsabilità, consegnando anche l'ascia.

Il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di San Giustino.