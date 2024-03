Irrompe di notte in casa della ex dopo giorni di molestie e minacce: a processo

Perseguita la ex convivente, le entra in casa di notte e minaccia un amico della donna intervenuto per difenderla.

Sono le imputazioni che hanno portato in tribunale un uomo, difeso dall’avvocato Daniele Federici, accusato di stalking, violazione di domicilio e minacce.

Secondo la Procura di Perugia l’imputato avrebbe “sia col mezzo del telefono sia in presenza” minacciato e molestato la ex convivente, “tenendo comportamenti tali da cagionare nella predetta un grave e perdurante stato di ansia, sì da ingenerare nella stessa il fondato timore per la propria incolumità”.

L’accusa sostiene che l’uomo avrebbe, “dopo vari tentativi di recupero del rapporto”, molestato e ingiuriato “sistematicamente con plurimi epiteti offensivi (tipo put…, luride, ed altri del medesimo tenore), attraverso reiterati messaggi” la donna. L’imputata avrebbe anche minacciato di morte la stessa e attuato molestie “pedinandola e recandosi più volte presso la sua abitazione”.

In una occasione avrebbe minacciato un amico della ex, strattonandolo quando questi era intervenuti in difesa dell’amica. La Procura contesta anche una serie di molestie e minacce avvenute durante gli interventi delle forze dell’ordine “che tentavano invano di dissuaderlo” nel tenere un comportamento simile.

Una sera, infine, l’imputato avrebbe forzato la finestra dell’abitazione della donna, introducendosi in casa “sorprendendola nel sonno”.

Gli episodi contestati sono avvenuti tra il 6 e il 19 ottobre del 2021. Mentre