Insulti, minacce e pedinamenti dopo la fine della relazione: disposto il divieto di avvicinamento

Insulti, minacce, false accuse, pedinamenti, appostamenti davanti al luogo di lavoro. Comportamenti che sono costati a un 37enne siciliano una denuncia per stalking e l’emissione di un provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento alla ex compagna.

L’uomo, difeso dall’avvocato Gianni Dionigi, è accusato di avere minacciato e molestato la ex compagna “in modo da cagionarla un grave e perdurante stato di ansia nonché un fondato timore per la propria incolumità”, dei figli e della madre.

Secondo la denuncia, dopo che la donna aveva deciso di interrompere la convivenza, nell’aprile del 2022, l’uomo avrebbe iniziato a inviare alla donna dei messaggi vocali con i quali l’avrebbe insultata, dicendo che era una prostituta e che andava con diversi uomini. Secondo l’uomo anche sul luogo di lavoro la ex avrebbe tenuto un comportamento sessualmente disinibito. Per questo si sarebbe presentato diverse volte davanti all’attività commerciale in provincia di Perugia, insultando la donna, anche di fronte ai clienti, dicendo che era “una cosa inutile, da buttare”, minacciandola di farle perdere il lavoro.

A giugno del 2022 “in evidente stato di alterazione da alcol” avrebbe iniziato a picchiare la donna “con calci e schiaffi, alla presenza dei figli minori che gridavano ‘papi basta … papi basta’, procurandole lesioni personali”. E dopo essere stato allontanato dalle forze dell’ordine, avrebbe ripreso a inviare messaggi vocali con frasi minatorie e accusando la donna di aver picchiato uno dei figli e di avere le prove. Per poi cambiare idea e sostenere che non erano figli suoi, ma nati da qualche relazione extraconiugale della donna.

A novembre, dopo che all’uomo era stato imposto di frequentare un percorso per disintossicarsi, erano riprese le minacce per telefono nei confronti della ex e della madre di lei: “Se vi incontro vi scricchio a tutti … la scasso sana sana”.

In una occasione, incontrando la ex con figli in un locale, iniziava a insultare e urlare, tanto che la figlia spaventata scappava a rifugiarsi in cucina.

L’ultimo episodio si sarebbe verificato nel giugno scorso, con minacce e insulti e il rifiuto di mandare i figli in vacanza con la donna.

Di fronte a questi comportamenti la Procura di Perugia chiedeva al giudice per le indagini preliminari di emettere un divieto di avvicinamento alla ex e alla madre di lei a meno di trecento metri dalle abitazioni, dai luoghi di lavoro e di quelli frequentati abitualmente dalla persone offese.