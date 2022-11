Entra in casa per infettare con il Covid la ex e passare insieme la quarantena: arrestato

L’uomo è anche accusato di aver minacciato la donna di diffondere un video realizzato di nascosto durante un rapporto sessuale, se non avesse acconsentito a riprendere la loro relazione.

La donna, inoltre, si è trovata a dover subire anche gli appostamenti del 46enne nei pressi della propria abitazione e la ricezione di messaggi ed email, oltre a una intrusione in casa, nel corso della quale l’ex compagno le aveva sottratto oltre 2mila euro.

ln altre circostanze si era impossessato con la forza dello smartphone della vittima per controllare le foto, i video e i messaggi contenuti nel cellulare.

L'uomo, dal mese di novembre del 2021 si sarebbe reso responsabile di atti di persecuzione ai danni della donna, una connazionale residente a Perugia. Secondo le indagini, per gelosia, non avrebbe permesso alla donna di lavorare, incontrare amici e conoscenti.

Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Perugia e del Commissariato di Foligno, hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, della durata di 6 mesi, emessa dal giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Perugia a carico di un cittadino rumeno di 46, residente a Foligno, già destinatario della misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna.

Perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento e contatto imposto dal giudice e fnisce ai domiciliari.

