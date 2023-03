“Vivi come una occidentale, non sei una buona madre né una buona moglie”: ex marito sotto processo per stalking

“Vivi come una occidentale, non sei una buona madre né una buona moglie”. Un uomo è finito davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di stalking nei confronti della ex moglie.

L’imputato, un marocchino di 54 anni difeso dall’avvocato Stefano Tentori Montalto, è accusati di avere effettuato “continui pedinamenti” dell’ex coniuge, “nonché telefonate e sms (diretti o indiretti, tramite altri familiari e conoscenti)” attraversi i quali “dichiarava il proprio sentimento di amore, richiedendo e pretendendo in modo ossessivo di ricominciare la relazione, incurante del chiaro e insindacabile rifiuto della donna”.

In diverse occasioni l’avrebbe insultata, “anche in luogo pubblico e di fronte” al figlio minorenne, “dicendole che non era una buona madre e una buona moglie, avendo preso abitudini della vita occidentale”.

Gelosia e possesso avrebbero animato i comportamenti dell’uomo che voleva tenere sotto controllo la donna, dicendole di “essere al corrente di ogni suo minimo spostamento e delle sue nuove amicizie maschili”, ingiuriandola in più occasioni chiamandola “tro…, zoc…, e altre espressioni volgari e pesanti di discredito, fortemente denigratorie della sua persona”.

L’imputato avrebbe anche parlato male della donna con parenti, amici e conoscenti, “ledendone la reputazione” e rivolto alla stessa “intimidazioni e minacce anche di un male ingiusto, con espressioni di odio e di vendetta”, ingenerando nella ex “un perdurante e grave stato di ansia e di paura” per lei e per il figlio piccolo”.

I fatti contestati sono avvenuti tra il luglio e il dicembre del 2014 e sarebbero prescritti, ma l’imputato ha rinunciato alla prescrizione e il processo prosegue. Nel corso dell’udienza odierna doveva essere sentito l’ultimo testimone dell’accusa e l’imputato, ma l’assenza del primo ha fatto rinviare a settembre il procedimento.