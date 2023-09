Perseguita la ex ormai sposata e con figli, a processo per stalking

Perseguita e molesta la ex con migliaia di sms e massaggi in chat e la diffama con il marito sostenendo che lo tradisca con il capo.

Un 36enne perugino, difeso dall’avvocato Mario Giancaspro, è finito sotto processo con l’accusa di stalking per avere inviato oltre tremila messaggi alla ex fidanzata, che nel frattempo si è sposata, non accettando la fine della relazione e con l’intento di vendicarsi.

Secondo l’accusa avrebbe tempestato di mail, messaggi e richieste in chat, la ex, minacciando ritorsioni e insultandola. Per vendicarsi della donna, infatti, avrebbe mandato messaggi al marito di questa dicendo che se la faceva con il capo, inviando anche foto della donna scattate quando erano fidanzati.

La donna, assistita dall’avvocato Delfo Berretti si è costituita parte civile nel procedimento, lamentando l’insorgere di uno stato di ansia e di paura per se stessa e i suoi familiari, essendo stata costretta a cambiare abitudini di vita, chiudere due indirizzi mail e cambiare per due volte il numero di telefono, avvertendo amici e la scuola dove andavano i figli a non rilasciare informazioni sul suo conto.