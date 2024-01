Lui ha il divieto di avvicinamento, ma lei se lo trova sotto casa davanti al lavoro: a processo per stalking

Pedina la ex in ogni momento della giornata, anche di fronte al divieto di avvicinamento imposto dal giudice e finisce sotto processo per stalking.

Nei guai un iraniano di 67 anni, difeso dall’avvocato Giuliano Bellucci, accusato di avere “con più azioni del medesimo disegno criminoso, molestato la ex compagna … con reiterate condotte di avvicinamento alla stessa, in violazione dell’ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento imposto dal giudice per le indagini preliminari di Perugia” emessa sei mesi prima dei fatti che lo hanno portato in tribunale.

All’uomo vengono contestati “pedinamenti presso il luogo di lavoro” della donna, “condotte che determinavano nella persona offesa la reiterazione della situazione di paura e timore per la propria incolumità” già vissute in precedenza e che avevano portato all’ordine di divieto di avvicinamento e che la spingevano a presentare una nuova querela.

I fatti sono avvenuti tra febbraio e aprile del 2022. La donna si è costituita parte civile tramite l’avvocato Rossano Monacelli.