Il Senegal non è pericoloso, ma rimandare indietro il rifugiato danneggia il suo diritto a una vita migliore

Il cittadino senegalese non ha diritto alla protezione umanitaria o allo status di rifugiato perché nel suo Paese non ci sono pericoli, ma ha diritto al permesso di soggiorno perché ormai è ambientato in Italia e un suo ritorno in Africa rappresenterebbe una diminuzione dei suoi diritti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un senegalese contro la decisione del Tribunale civile di Perugia per il mancato riconoscimento della protezione internazionale.

Il ricorrente ha raccontato “di aver lasciato il paese per sfuggire al rischio di violenze”, in particolare dopo che era rimasto “orfano e di aver vissuto presso una persona per la quale lavorava in cambio di vitto e alloggio; quando aveva manifestato le proprie rimostranze per ottenere la paga dovuta, era stato aggredito e minacciato dal figlio del datore di lavoro; egli non aveva trovato protezione dalle autorità del suo paese, decidendo quindi di lasciare il Senegal”.

Il Tribunale e la Cassazione hanno ribadito che l’insussistenza “dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria”, in quanto il racconto è apparso “poco credibile e di natura strettamente personale, trattandosi di una vicenda privata e ha escluso, altresì, la presenza di situazioni di pericolosità sociale nel Paese di provenienza”.

I giudici di Cassazione hanno, però, riconosciuto un diritto al miglioramento della condizione sociale del ricorrente, tra l’altro integrato e con un lavoro in Italia, ribadendo che nella decisione del Tribunale di Perugia sarebbe “mancata una corretta valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Senegal”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e un rinvio al Tribunale di Perugia per valutare sulla concessione del permesso di soggiorno al ricorrente.