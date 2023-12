"Ti assumo io e ti faccio venire in Italia", ma la ditta "fantasma" non può assumere: niente permesso di soggiorno per il connazionale

La ditta non ha i requisiti per poter assumere e, di conseguenza, per consentire il rilascio di permessi di soggiorno per motivi di lavoro. E anche il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria dà ragione al Ministero dell’Interno.

Uno straniero, difeso dall’avvocato Riccardo Camilloni, ha presentato ricorso al Tar contro la decisione del Ministero dell’Interno, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendo l’annullamento dell’atto e il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Il ricorrente “è entrato in Italia ... previa presentazione in suo favore da parte di un datore di lavoro connazionale della domanda nominativa di ingresso per lavoro subordinato”, ma al termine dei controlli il permesso è stato “dapprima sospeso ed in seguito, previo preavviso comunicato al datore di lavoro … revocato dall’UTG di Perugia, mediante provvedimento in quanto l’azienda non risulta asseverabile”.

I giudici amministrativi hanno ritenuto il ricorso infondato in quanto il datore di lavoro non garantiva i requisiti minimi per l’assunzione e lo svolgimento di un lavoro sotto il punto di vista “della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, … e del tipo di attività svolta dall'impresa”. Tutto quello che si conosce dell’azienda “risulta privo degli elementi minimi per poter essere considerato utile”: tipo di attività dell’azienda, il fatturato, il fatturato presunto, il reddito di esercizio, la regolarità contributiva, così come il mancato possesso dei requisiti economici”.

Un insieme di lacune che indicano come il “datore di lavoro non risulta in realtà essere stato asseverato alcunché in ordine al possesso dei requisiti che lo avrebbero legittimato a sottoscrivere il contratto”.

In giudizio non è stato fornito “alcun elemento volto a dimostrare una diversa situazione economica del datore di lavoro al momento della domanda di assunzione”, quindi senza requisiti reddituali “è certamente valido motivo di revoca del nulla osta” e di tutto quello che ne consegue per il permesso di soggiorno.